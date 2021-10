In vergelijking met de solidariteit in Duisland valt de federale noodlening mager uit. Solidariteit over de regionale grenzen heen ligt bijzonder delicaat is ons land, en volgens waarnemers valt dat moeilijk te verhelpen. Blijft dan nog de vraag of de Waalse kostenraming van 3 miljard euro wel klopt. In het overstromingsgebied blijken heel wat woningen helemaal niet verzekerd te zijn. En ook die slachtoffers wil de Waalse overheid bijstaan.