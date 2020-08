Overnamenieuws uit de verzekeringswereld: Federale Verzekering neemt het grootste deel van BDM over, een kleine speler gespecialiseerd in niche-verzekeringen - denk aan luxeproducten zoals plezierjachten, kunst en sportwagens. Die gespecialiseerde aanpak biedt groeikansen voor beide spelers - en dat in een verzadigde markt.