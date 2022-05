Binnenkort is het helemaal gedaan met gokreclame. Tegen eind dit jaar zouden advertenties voor weddenschappen moeten verdwijnen uit het straatbeeld, op radio en tv, en in gedrukte media. Maar nog belangrijker is dat tegen eind 2024 ook sportsponsoring moet uitdoven. Dan moeten alle gokmerken verdwenen zijn van de t-shirts en reclamepanelen rond het veld. Stijn Wuyts sprak met justitieminister Vincent Van Quickenborne en Tom De Clercq van de federatie van gokbedrijven BAGO.