FedEx ontwikkelt eigen pakjesrobot

Ook FedEx gaat robots inzetten voor de thuislevering van pakjes. De koerierdienst heeft een karretje ontwikkeld dat zelf z'n weg zoekt via de voetpaden in steden om bestellingen aan huis te brengen. FedEx zet daarmee de achtervolging in op onder meer Amazon. De e-commercereus test al een tijdje een gelijkaardige zelfrijdende robot, de Scout, in Seattle. Maar ook verschillende start-ups zijn ermee bezig.