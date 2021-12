Wordt dit de "houten eeuw" in de bouwsector? De Belgische federatie van de houtindustrie Fedustria gelooft erin en voorspelt de grote comeback van hout als bouwmateriaal. Hout slaat CO2 op en is recycleerbaar. Dat maakt het tot een duurzaam bouwmateriaal. De vraag naar houtskeletbouw neemt gestaag toe in ons land, maar ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland hinken we nog achterop.