FestiTent uit Schelle neemt de activa over van zijn failliete Nederlandse sectorgenoot Festipi. Beide bedrijven verhuren in kampeertenten op muziekfestivals in heel Europa. Maar Festipi ging over de kop. Festitent daarentegen wil sterker uit deze crisis komen. Het tankt kapitaal bij en verstevigt zijn marktleiderschap in Europa.