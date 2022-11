Vandaag is de internationale 'Gimme Fibre Day'. De geboortedag van Charles Kao, één van de grondleggers van de huidige glasvezeltechnologie, die sneller internet mogelijk maakt. Ons land hinkt op Europese schaal nog achterop in glasvezelaansluitingen. Om de 'verglazing' in Vlaanderen te versnellen, heeft Proximus daarom vorig jaar een joint venture opgericht. Die is ondertussen in tientallen gemeenten aan het werk.