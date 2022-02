Ondernemer Filip Balcaen is het witte konijn dat opduikt om isolatiespecialist Recticel een nieuwe toekomst te geven. De Vlaamse "captain of industry" koopt voor naar schatting 200 miljoen euro één vijfde van de aandelen in Recticel over van het Oostenrijkse Greiner. Hiermee komt een einde aan een woelige machtsstrijd, die Recticel deed afslanken tot een puur isolatiebedrijf. 't Is nu aan Balcaen en het management om Recticel daarin groot te maken.