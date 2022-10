Het netto financieel vermogen van de gezinnen is in het tweede kwartaal fors gezakt. Dat is wat ze bezitten in ondermeer aandelen en verzekeringsproducten min hun financiële verplichtingen. Dat netto financieel vermogen is volgens de Nationale Bank met zowat 53 miljard euro gezakt. En dat is alleen nog maar in het tweede kwartaal. In het derde is het allicht nog forser gezakt.