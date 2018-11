Financiële sector moet meer samenwerken met gerecht

In de toekomst zullen ook vermogensbeheerders, beursvennootschappen of aanbieders van digitale betaaldiensten tijdens een onderzoek moeten meewerken met het openbaar ministerie. Minister van Justite Geens heeft daarover een wetsontwerp geschreven, dat op de ministerraad in eerste lezing is goedgekeurd.