De Franse fintech-speler Alan haalt opnieuw ruim 180 miljoen euro groeikapitaal op, bij gereputeerde investeerders. Die waarderen het bedrijf op liefst 2,7 miljard euro, terwijl het pas in 2016 opgericht is. Het opvallendste wapen van Alan is een soort 'superapp' rond gezondheidszorg. En daarmee wil de specialist in gezondheidsverzekeringen na Frankrijk, ons land en Spanje ook de rest van Europa wil veroveren.