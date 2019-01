'Fiscus is meedogenloze schuldeiser' (Ombusdman)

Sinds 1 januari heeft de bemiddelingsdienst van de fiscus meer bevoegdheden gekregen. Dat werd hoog tijd, zegt de federale ombudsman. Die krijgt jaarlijks immers tal van klachten over de stugge houding van de fiscus. Burgers die het bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte moeilijk hebben om hun belastingen te betalen, worden door de fiscus soms nog dieper in de problemen geduwd.