In het noordwesten van Frankrijk wordt de laatste hand gelegd aan de derde kernreactor van Flamanville. Die had het paradepaardje moeten worden van de Franse kernindustrie. Maar dat draaide anders uit door de enorme vertragingen en hoog oplopende kosten. Toch is er hoop dat de kernreactor volgend jaar voor het eerst stroom zal opwekken voor het Franse elektriciteitsnet.