De financiële markten werden vanochtend al erg vroeg wakker geschud door een zogenaamde flash-crash van de goudprijs. Met een verlies van 4 procent of bijna 60 dollar in enkele minuten tijd. Aanleiding is onder meer de Amerikaanse federal reserve, die nog eens benadrukte de inflatie onder controle te zullen houden, wat goud als indekking tegen inflatie minder noodzakelijk maakt. Toch is de inflatievrees nog niet helemaal weg, en kon de goudprijs weer wat herstellen.