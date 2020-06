Het Belgische modebedrijf FNG, bekend van Brantano en Fred&Ginger, zit in nog slechtere papieren dan verwacht. De modeketen boekte in 2019 niet enkel een verlies van bijna 300 miljoen euro; het zit ook op een schuldenberg van meer dan 730 miljoen euro. En er vallen lijken uit de kast, want er is sprake van enkele schimmige internationale transacties. De vraag is wie FNG uit dit moeras zal trekken.