Bij de Mechelse modegroep FNG, het moederbedrijf van ondermeer Brantano, CKS en Claudia Sträter, zijn tot 287 banen bedreigd. FNG wil 30 Brantanowinkels sluiten. Van kinderkledingketen Fred & Ginger, waar het voor de groep allemaal mee begon, zouden alle 17 winkels dicht moeten. En ook op de hoofdzetel in Mechelen zijn banen bedreigd. Vraag is of het daarbij zal blijven.