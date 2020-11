De gezonde restaurantketen en producent van verse maaltijden krijgt zo de titel van 'winkelconcept van het jaar'. Het bedrijf uit het Antwerpse Westerlo, dat ook maaltijden levert aan Brussels Airlines en andere bedrijven, wist zich in de coronacrisis heruit te vinden. In amper twee weken tijd kreeg de puur fysieke keten ook een webshop met aan huis geleverde maaltijdboxen. En Foodmaker broedt op veel meer. Op flinke groei ook: volgend jaar dik dubbel zoveel restaurants als vandaag én van 100 naar meer dan 500 saladbars in supermarkten.