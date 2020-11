Ford heeft er lang mee gewacht, maar pakt nu toch uit met een volledig elektrische bestelauto: de E-Transit. De Amerikaanse autobouwer speelt zo in op de toenemende vraag naar bedrijfswagens die geschikt zijn voor de emissievrije zones in steden. En volgens Ford-topman Jim Farley is hij 40% goedkoper in onderhoud dan de dieselversie.