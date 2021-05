Ford gaat de deuren van zijn enige Europese testcircuit - gelegen in Lommel - openen voor andere gebruikers. Tot nu toe gebruikte de autobouwer z'n 100 kilometer lange testcircuit exclusief voor proeven op z'n eigen wagens, zoals bij stabiliteits- of vermogenstests. Maar daar moet nu verandering in komen. Het circuit wil nu andere autobouwers aantrekken. En ook de overheid zal gebruik kunnen maken van de testfaciliteiten voor onder meer rijopleidingen.