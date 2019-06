De Amerikaanse autobouwer Ford schrapt in de komende jaren 12.000 banen over heel Europa. Daardoor zal het Europese personeelsbestand met een vijfde krimpen. De massaontslagen kaderen in een grondige reorganisatie bij Ford, die de fabriekssluitingen aan de brexit wijt. Al spelen zeker ook de gemiste SUV-trend en de dalende Europese autoverkoop mee.