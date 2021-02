Bedrijven of overheden die een bos willen aanplanten kunnen sinds dit jaar terecht bij Forest Fwd, het eerste private bedrijf in ons land dat zich toelegt het leasen van bedrijfsbossen. Ondernemingen en overheden willen vaak ook een maatschappelijke rol spelen en zorgen voor meer groen kan daar een onderdeel van zijn. Of het moet compenseren dat ze elders een stuk grond gebetonneerd hebben. Maar een bos, hoe begin je daaraan? Forest Forward zoekt nu al voor haar eerste klanten gronden om bomen aan te planten.