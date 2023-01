De containertarieven voor vervoer over zee zijn fors gezakt en komen weer in de buurt van precovidniveaus. Zeker de prijs om een container van Azië naar Europa te verschepen. Transport-economen verwachten bovendien verdere prijsdalingen. Want niet alleen zitten de Europese magazijnen overvol en zullen bestellingen wegvallen door de hoge inflatie en de afkoelende economie, de rederijen hebben ook een pak nieuwe containerschepen besteld. De capaciteit zal dus toenemen terwijl de vraag zal dalen.