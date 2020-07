Het aantal vrouwelijke ondernemers in het Brussels Gewest is in 10 jaar tijd met liefst 30 procent gestegen. Dat is het resultaat van coaching en ondeBrusselrsteuning, concludeert Women in Business, een platform voor vrouwelijk ondernemerschap in Brussel. Volgens hun tweejaarlijkse barometer is inmiddels 1 op de 10 vrouwen aan de slag als zelfstandige in hoofdberoep.