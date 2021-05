We blijven nog even bij de cafés en restaurants. Vanaf morgen moeten die maar zes procent btw afdragen op hun omzet, en geen 21 procent. De horecaondernemers kunnen dus 15 procent meer op zak houden. Alweer een regeringsmaatregel die hun financiële ademruimte moet geven. Maar ook een dure maatregel, die z'n doel dan nog dreigt te missen. Want een deel van de extra marge zou naar de brouwers vloeien. Een café- of restaurantbezoek zou op termijn alleen maar duurder worden.