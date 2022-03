Op de terreinen van zinkfabriek Nyrstar in Lommel is gestart met de bouw van een superbatterij. Een investering van liefst 30 miljoen euro, door een zusterbedrijf van Nyrstar. De superbatterij zal elektriciteit opslaan in periodes van overaanbod en lage prijzen, en weer op het net injecteren bij hoge vraag en weinig aanbod. Zo vlakt ze de stroompieken af en zorgt ze dus voor de stabiliteit van het net.