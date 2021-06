Fortino Capital, de investeringsmaatschappij van ex-Telenettopman Duco Sickinghe, heeft 105 miljoen bijeengebracht in een nieuw durfkapitaalfonds. Het richt zich op jonge bedrijven actief in software of platformen voor andere bedrijven. Het is al het tweede durfkapitaalfonds van Fortino. Anders dan voor het eerste reikt de blik deze keer verder dan de Benelux.