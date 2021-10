In de Stadsfeestzaal in Antwerpen opent Retail Detail z'n eerste lichting Foster Labs. Dat zijn hoogtechnologische testwinkels, waar zowel startups als gevestigde retailers via data-analyse te weten komen hoe de consument hun producten evalueert in de winkel. Kennis waarmee de fysieke winkels zich kunnen wapenen voor de toekomst.