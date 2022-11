Er zijn hevige protesten uitgebroken in 's werelds grootste iPhone-fabriek in China. Dat bevestigt Foxconn, de onderaannemer die de iPhone voor Apple maakt, nu tientallen video's over de protesten circuleren op sociale media. De arbeiders zijn gefrustreerd over het Chinese coronabeleid en de slechte werk- en leefomstandigheden in de fabriek, waar maar liefst 200.000 arbeiders samenwerken én ook gehuisvest zijn.