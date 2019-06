Het Franse biotechbedrijf Advicenne noteert voortaan ook op Euronext Brussel, naast z'n hoofdnotering in Parijs. Volgens de topman van het bedrijf omdat de Belgische beleggers meer verstand hebben van de biotechsector. En da's belangrijk als het bedrijf in de toekomst vers kapitaal moet ophalen, want z'n beurscarrière in Parijs is voorlopig geen succes.