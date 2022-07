Vanaf 1 augustus tot volgende lente moeten we ons gasverbruik verminderen met 15 procent. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet. Dat stelt de Europese Commissie voor. Het is een onderdeel van een besparingsplan dat de Europese lidstaten moet wapenen, voor een winter met fors ingeperkte of zelfs helemaal geen gasleveringen meer vanuit Rusland. 'Moskou chanteert ons met gas', zegt de commissie: het is dus aan Europa om zichzelf daartegen te beschermen.