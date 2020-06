In Frankrijk zijn de cafés en restaurants vandaag al opnieuw open gegaan. Al is dat in de risicozones, zoals Parijs, nog onder erg strikte voorwaarden. Ook musea, monumenten en theaters kunnen weer openen. En vanaf 22 juni ook de bioscopen. Frankrijk maakt haast met z'n zogenaamde "decofinement", om de enorme economische schade te beperken en het toerisme weer aan te zwengelen.