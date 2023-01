In Frankrijk is grote beroering ontstaan over de pensioenhervorming van de regering Macron. Die komt met een wetsvoorstel om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen van 62 naar 64 jaar. Dat moet de pensioenen betaalbaar houden. Maar inleveren op pensioenrechten ligt hypergvoelig bij onze zuiderburen. De Franse vakbonden hebben alvast de krachten gebundeld voor een protestgolf van jewelste.