Zaterdag kunnen niet-essentiële bedrijven heropenen in Frankrijk. Maar skiën zal tot 20 januari niet mogelijk zijn. Dat besliste de Franse premier Jean Castex. De skistations mogen open blijven maar de skiliften blijven gesloten. De Franse skicentra zijn furieus. Hun vorige winterseizoen werd al ingekort door de lockdown in maart en nu dreigt ook de kerstvakantie in het water te vallen.