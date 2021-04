Vijf Franse topbedrijven, waaronder autobouwer Renault en IT-bedrijf Atos, gaan samenwerken aan de mobiliteit van de toekomst. Ze richten een open source platform op waar ze hun hoogtechnologische kennis willen delen, met maar ook met andere innovatieve bedrijven. Bedoeling is om slimme en duurzame mobiliteit in Europese handen te houden. Want dat wordt een gigantische markt.