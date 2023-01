In San Francisco is de fraudezaak tegen Elon Musk afgetrapt. Een negenkoppige jury moet oordelen of de Telsa-baas zijn aandeelhouders heeft opgelicht met een tweet van 2018. Daarin liet hij uitschijnen dat de beusexit van Tesla rond is. Waarop het aandel de lucht in schoot. Beleggersfraude, of gewoon een beetje snel geweest? Die vraag zal de jury moeten beantwoorden.