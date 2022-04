Via zijn overname van sociaal netwerk Twitter wil Elon Musk naar eigen zeggen de vrije meningsuiting in ere herstellen. En dat is in principe goed nieuws voor iedereen die er een extreme mening op nahoudt. Maar of dat ook zo is voor z'n pas aangekochte bedrijf valt nog af te wachten: een reputatie van vrijhaven voor extremisme kan immers adverteerders afschrikken. En tegelijk zijn er ook voor vrije meningsuiting regels, zeggen onderzoekers van de KU Leuven en het Vlaams Vredesinstituut bij journalist Anton De Wolf. Zélfs Musk zal daar niks aan kunnen veranderen.