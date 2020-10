Audi Brussels heeft een robot in gebruik genomen van Vlaamse makelij, die kwaliteitstest uitvoert op de carrosserie van de e-tron, de elektrische SUV van Audi. De robot kan de tests een pak nauwkeuriger, sneller en goedkoper uitvoeren. Audi is zó tevreden met het resultaat, dat de robot ook in andere Audi-fabrieken zal geïnstalleerd worden, en misschien ook in de andere merken van de Volkswagen Groep.