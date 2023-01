North Sea Port boekt de beste cijfers in z'n vijfjarige bestaan. Samen hebben de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen 7% méér goederen kunnen overslaan, zowel in zeevaart als in binnenvaart. Ondanks de gevolgen van Brexit en de handelsboycot met Rusland. De Belgische CEO ziet de Nederlands-Vlaamse fusiehaven dan ook als een succes.