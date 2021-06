De G7- landen willen ten minste 1 miljard vaccins aanbieden aan arme landen. De zeven rijkste industrielanden houden op dit moment een top in Cornwall in het Verenigd Koninkrijk. Nog tot zondag vergaderen de wereldleiders daar niet alleen over vaccins maar ook over hun gezamelijke strategie tegen China en Rusland en natuurlijk de wereldwijde vennootschapsbelasting.