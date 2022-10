Fossiele brandstof tanken of elektrisch snelladen in één en hetzelfde tankstation. De uitbater van tankstations Gabriëls zorgt voor de primeur in Deurne, bij Antwerpen. Gabriëls gaat de komende 5 jaar 30 van z'n bestaande tankstations uitbreiden met elektrische laadfaciliteiten. De stations liggen in de buurt van grote steden, want daar is de nood aan publieke snellaadstations het grootst.