The cloud maakt grote opmars in de wereld van videogames. Dat blijkt op Gamescom in Keulen, de grootste gaming beurs van Europa. Dankzij cloud gaming kan je zelfs geavanceerde computerspelletjes op een simpele en goedkope computer spelen, of een op smartphone of tablet. Daardoor komen ervaren marktleiders in de gamingbranche oog in oog te staan met sterke spelers uit de cloudsector.