In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn de hoofdrolspelers van de GameStop-saga op de rooster gelegd. Kleine beleggers spoorden mekaar via sociale mediakanalen aan om aandelen van het zieltogende GameStop aan te kopen. Dat joeg de prijs van het aandeel met 1000% de hoogte in. Dat betekende een grote financiele aderlating voor hefboomfondsen die een short positie hadden ingenomen en dus rekenden op een koersdaling. Tijdens de hoorzitting ging het er hard aan toe.