De gasprijs noteert vandaag aan 80 euro, dat is lager dan voor de start van de oorlog in Oekraïne. Dat komt vooral door de warme temperaturen en de goedgevulde gasvoorraden. De prijs staat wel nog altijd 4 keer hoger dan begin 2021. Op langere termijn verwachten de gastraders een verdere prijsdaling. Tegen 2027 zouden we moeten zakken naar zo'n 35 euro per megawatuur.