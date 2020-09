De eerste patiënten zijn behandeld in het gloednieuwe protontherapiecentrum PARTICLE in Leuven. Het gaat om een innovatieve vorm van radiotherapie, waarbij tumoren veel gerichter bestraald worden, met minder schade voor het weefsel errond. De technologie komt van het Waalse beursgenoteerde IBA. In het centrum werken 6 universitaire ziekenhuizen samen, over de taalgrens heen. Het gaat dan ook om een forse investering.