Komen de "good old days" terug in Canary Wharf, het Londense bankiersdistrict? In de wolkenkrabbers huizen heel wat Europese hoofdkantoren van grootbanken als JP Morgan Chase, Barclays of HSBC. Allerlei hygiënemaatregelen moeten de bankiers overtuigen om stilaan terug te komen werken. Maar zelf staan ze daar nog niet voor te springen.