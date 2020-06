Het relancefonds van 750 miljard euro van de commissie Von der Leyen. En daarbovenop een meerjarenbegroting van 1.100 miljard. Daar moeten de Europese leiders het eens over raken. Het was voorspelbaar dat het vandaag niet zou lukken op hun virtuele top. Een échte top, midden juli in Brussel, zou voor de doorbraak moeten zorgen. De tijd dringt dan ook. En dat geldt ook voor de Belgische politiek.