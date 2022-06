Door de inval in Oekraïne en de Europese sancties tegen Rusland, is het Russisch toerisme naar Europa quasi volledig stilgevallen, ook naar ons land. In 2019 - voor corona dus - waren Russen in Vlaanderen nog goed voor in totaal 218.556 overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers die Trends opvroeg bij Toerisme Vlaanderen. 'Russen reisden zeer graag naar hier en waren de op één na grootste big spenders' zegt Pedro Waeghe van Toerisme Vlaanderen in Z-Nieuws op Kanaal Z.