De geplande mega-hervorming van het openbaar vervoer in één grote klap, is afgevoerd. De ambitie om dat in 2021 al te doen bleek totaal niet haalbaar. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters schakelt noodgedwongen over op een aanpak in fases. Maar uiteindelijk zullen zo'n 2.000 tram- en bushaltes verdwijnen en zullen we over heel Vlaanderen zogenaamde Hoppin-punten zien opduiken. We schetsen u een beeld in een wat langere reportage.