"Onze Belgische landbouw is bij de besten van de klas wat betreft CO2-reductie". Dat zegt Eric Lauwers, CEO van Arvesta, dit weekend in Trends Talk. De topman van de grootste agro-bedrijvengroep van het land, de vroegere Groep Aveve, noemt de toenemende politieke polarisering tussen natuur en landbouw totaal verkeerd. Volgens hem zouden we beter paal en perk stellen aan de import van producten uit landen met minder strenge normen.