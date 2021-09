Vergeet de doemberichten over een tsunami aan faillissementen die op ons af raast. Die komt er niet. Dat zegt de belangrijkste bankier van ons land, Max Jadot. Handelsinformatiebureau Trends Business Information treedt hem daarin bij. Uit de eerste neergelegde balansen blijkt zelfs dat de gemiddelde solvabiliteit van onze bedrijven in 2020 verbéterd is tegenover precoronajaar 2019.